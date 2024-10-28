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Antalya’da feci kaza! 6 kişi yaralandı, 5 aylık bebek öldü..."Ben öleyim, çocuğum yaşasın"

28.10.2024 07:29
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralanırken, 5 aylık Can Katmer isimli bebek yaşamını yitirdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, bebeğinin kaybeden yaralı annenin, sağlık ekiplerine, ‘Beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın” feryatları yürekleri yaktı.

Antalya’da feci kaza! 6 kişi yaralandı, 5 aylık bebek öldü..."Ben öleyim, çocuğum yaşasın"

Korkunç kaza, dün Alanya- Manavgat Doğançam Mahallesi Tekandız Mevkii D-400 Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Keskin’in kullandığı otomobil ile Neslihan Katmer’in kullandığı otomobil ve Ömer Abdulbaki Kalkan’ın kullandığı otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Araçlardan Neslihan Katmer’in kullandığı otomobil çarpmanın şiddetiyle takla atarak yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun yanında bulunan şarampole düştü.

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ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Bölge Trafik Amirliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı Kurtarma ekibi sevk edildi.

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5 AYLIK BEBEK ÖLDÜ

Kazada Hatice Kalkan, Neslihan Katmer, Elif Özacar, Ecrin Özacar, Zeynep Katmer ve Leyla Korkmaz yaralanırken, 5 aylık Can Katmer adlı bebek yaşamını yitirdi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından inceleme yapıldı.

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"BEN ÖLEYİM, O YAŞASIN"

Kazanın ardından ilk olarak bebek araçtan çıkarılarak ambulansa alınırken, annesi ambulans içerisinde “Beni bırakın. Ben öleyim, çocuğum yaşasın” diye feryat etti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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