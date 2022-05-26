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Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

26.05.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistlerin taşındığı midibüsün devrildiği kazada 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Romanya uyruklu turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 22 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli istikametinden Antalya istikametine giden Rüstem Aksoy idaresindeki 07 AIT 913 plakalı midibüs yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yattı.

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22 KİŞİ YARALANDI

Kazada tur otobüsü içinde bulunan 19 Romanya uyruklu turist ile 2 rehber ve 1 sürücü yaralandı. Yaralılardan ağır olan bir Romanya vatandaşı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edilirken, diğer yolcular Korkuteli Devlet Hastanesi ile özel bir hastanede ayakta tedavi edildi. Kaza sonrası kısa süreliğine kapanan Fethiye-Korkuteli yolu tali yoldan ulaşıma açıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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