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Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 15:36 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, üst geçidin beton duvarına çarptı. Kazada karı-koca hayatını kaybetti, 7 yaşındaki oğulları yaralandı.

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nden 7 yaşındaki çocuklarını diyaliz tedavisi için Antalya merkeze götüren Mehmet Namal yönetimindeki 07 HR 044 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi kavşağını geçtikten sonra D-400 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan Bedia Namal (28) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtan fırlayıp refüjdeki çimlerin üzerine düşen Mehmet Namal kaldırıldığı hastanede öldü. Diyaliz hastası 7 yaşındaki oğulları Yusuf Namal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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(İHA)


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Antalya Manavgat Kaza

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