Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Alanya’nın Konaklı Mahallesi'nden 7 yaşındaki çocuklarını diyaliz tedavisi için Antalya merkeze götüren Mehmet Namal yönetimindeki 07 HR 044 plakalı otomobil, Çenger Mahallesi kavşağını geçtikten sonra D-400 Karayolu üzerinde bulunan üst geçidin beton direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön koltuğunda sıkışan Bedia Namal (28) olay yerinde hayatını kaybederken, araçtan fırlayıp refüjdeki çimlerin üzerine düşen Mehmet Namal kaldırıldığı hastanede öldü. Diyaliz hastası 7 yaşındaki oğulları Yusuf Namal ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
(İHA)
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