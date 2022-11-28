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  4. Antalya'da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı... İki kişi öldü, üç kişi yaralandı

Antalya'da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı... İki kişi öldü, üç kişi yaralandı

28.11.2022 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Antalya’nın Kumluca ilçesinde meydana geldi. Cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci olayda 67 yaşındaki Emin Şener ve 41 yaşındaki kızı Aysun Karakaya hayatını kaybetti. Kazada üç kişi de yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Otomobil ile cip çarpıştı... İki kişi öldü, üç kişi yaralandı

Kaza saat 17.50 sıralarında Kumluca-Finike Karayolu, Kumluca ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi ile Hızırkahya Mahallesi arasında meydan ageldi. Finike'den Kumluca yönüne seyir halinde olan Emin Şener yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen A.Ü. yönetimindeki cip ile kafa kafaya çarpıştı. Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada iki araçta da büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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YARALILARIN DURUMU İYİ

Kazada otomobil sürücüsü Emin Şener ve kızı Aysun Karakaya (41) hayatını kaybederken, Aysun Karakaya'nın kızı G.K. (11) ile cip sürücüsü A.Ü. (23) ve beraberindeki yolcu E.Ç. (58) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (DHA)

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trafik kazası antalya

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