Antalya'da feci kaza! Otomobil palmiyeye çarparak ikiye bölündü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, palmiyeye çarparak ikiye bölündü. Kazada 4 kişi ağır yaralandı.

PALMİYEYE ÇARPTI, İKİYE BÖLÜNDÜ!

Kaza, Sorgun Mahallesi Titreyengöl mevkiinde meydana geldi. Boğaz istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Şaban E.’nin kullandığı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan palmiyeye çarparak ikiye bölündü. Meydana gelen kazada araç sürücüsü Şaban E. ve araçta yolcu olarak bulunan Anıl A., Hüseyin Burak A. ve Ali E. yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Kazada otomobil sürücüsünün 1,62 promil alkollü olduğu belirlendi.

112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi. (İHA)

