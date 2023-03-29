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Antalya'da feci kaza! Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

29.03.2023 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Alanya ilçesinde meydana gelen feci kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen araç hurdaya döndü. Kazada araçtaki 3 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk ağır yaralandı.

Antalya'da feci kaza! Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya'daki kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Sefa C. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

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METRELERCE SÜRÜKLENEREK TAKLA ATTI

Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralı araç sürücüsü Sefa C. ile yolcu Bilge C. sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz C. ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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