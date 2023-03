Antalya'da feci kaza! Şarampole uçan otomobil hurdaya döndü: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Alanya'daki kaza, saat 17.00 sıralarında Yeşilöz Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa’dan Alanya istikametine seyir halinde olan Sefa C. idaresindeki plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

METRELERCE SÜRÜKLENEREK TAKLA ATTI

Savrularak yağmur suyu kanalına giren otomobil, metrelerce sürüklenip takla attı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile A.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Yaralı araç sürücüsü Sefa C. ile yolcu Bilge C. sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz C. ise, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ayaz C.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)