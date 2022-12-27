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  4. Antalya'da feci kaza! Sulama kanalına düştü, cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

Antalya'da feci kaza! Sulama kanalına düştü, cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

27.12.2022 02:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Sürücünün cansız bedeni itfaiye dalgıç ekiplerinin 1 saatlik çalışması ile kanaldan çıkarıldı.

Antalya'da feci kaza! Sulama kanalına düştü, cansız bedenini dalgıçlar çıkardı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yenigöl Mahallesi Kanal sokakta meydana geldi. Turizm beldesi Lara’dan kent merkezine seyir halinde olan Ahmet Karak yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

CANSIZ BEDENİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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Kaza bölgesinde emniyet güçleri güvenlik önlemi alırken, suya gömülen aracın içini kontrol etmek üzere dalgıç itfaiye ekipleri suya girdi. Dalgıç ekibi Ahmet Karak’ın otomobil içinde cansız bedenine ulaştı.

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Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden hareket ettirilip su üstüne çıkarıldı. Ahmet Karak'ın canız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil ise daha çekici yardımıyla sulama kanalından çıkartılarak otoparka çekildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

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