Antalya'da feci kaza! TIR ve kamyon çarpıştı, üç kişi yanarak can verdi...

Kaza, Korkuteli-Bozova Karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Korkuteli istikametinden Bucak istikametine giden Ö.K. idaresindeki TIR, karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonet ile çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan araçlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arozöz tarafından söndürüldü. Kazada kamyonet içinde bulunan Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen bir kişi olay yerinde yanarak yaşamını yitirirken, TIR sürücüsü Ö.K. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya’ya sevk edilen TIR sürücüsü Ö.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Kemal İ., Nuh Ö. ve ismi belirlenemeyen kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Antalya’ya gönderildi.

TIR ve kamyonet tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kaza sonrası Korkuteli-Bozova kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.

(İHA)

