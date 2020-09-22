HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da feci olay! Polis memuru Onur Küçük şehit oldu

Antalya'da feci olay! Polis memuru Onur Küçük şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Antalya'da seyir halinde olan polis motosikletindeki polis memuru Onur Küçük (28), önce kolunu trafik yön tabelasına, ardından da başını aydınlatma direğine çarptı. Başındaki kask fırlayıp yola savrulan Küçük, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Antalya'da feci olay! Polis memuru Onur Küçük şehit oldu

Kaza, saat 00.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Mevlana Kavşağı köprülü üst geçidinde meydana geldi. Polis memuru Tuncay Çakar yönetimindeki motosiklet seyir halindeyken, arkasında oturan polis memuru Onur Küçük'ün sol kolu trafik yön tabelasına çarptı. Savrulan motosiklet kontrolden çıktı. Bu kez Onur Küçük, başını biraz ilerideki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle başındaki kaskı fırlayan Küçük, motosikletin üzerinden yola savruldu. Tuncay Çakar motosikleti güçlükle durdurabildi.

POLİS MEMURU ONUR KÜÇÜK ŞEHİT OLDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Onur Küçük, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza haberini alan İl Emniyet Müdürü Murat Ulucan ile Küçük'ün meslektaşları da bilgi almak için hastaneye geldi. Ancak Onur Küçük, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

2

Eşinin de polis olduğu öğrenilen şehit Onur Küçük'ün cenazesi, İl Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Seydişehir ilçesine gönderilecek.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İş yerinde bulundu! O maymun koruma altında İş yerinde bulundu! O maymun koruma altında
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildiMSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu? Gözler bilim insanlarında! Venüs’te yaşam mı bulundu?
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Canlı yayını terk etti: Bir daha seninle aynı programa çıkmam
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Türkiye'den AB'nin yaptırım kararına tepki
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan Ankara'daki skandal olayla ilgili açıklama
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Rıdvan Dilmen'den olay itiraflar! FETÖ...
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili çarpıcı iddia sonrası açıklama geldi
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
Elleri kelepçeli olarak polis aracından atlayıp kaçtı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Diğer Haberler
19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına operasyon!
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi
Felçli kocasını 10 yıldır sırtında taşıyor
Yürek burkan olay... 10 yıldır böyle yaşıyorlar
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
Zoom nasıl indirilir? Zoom nasıl kullanılır?
Evlilik hazırlığı yapan çift parkta uyuyakalınca hayatlarının şokunu yaşadı
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Adana'da şoke eden olay! Komşuları inanamadı
Adana'da şoke eden olay! Komşuları inanamadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.