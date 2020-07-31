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Antalya’da firari danalar araç trafiğine karıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2020 16:34 | Son Güncelleme

Antalya’da üç farklı noktada kaçan danalar trafiğin yoğun olduğu yollarda araçların arasında ilerledi. 6 kişinin kesmeye çalıştığı bir dana ise kasabı kafası ile beton zemine savurdu.

Antalya’da firari danalar araç trafiğine karıştı

Sakin bir bayramın geçirildiği turizm kenti Antalya’da üç farklı noktada kaçan kurbanlık danalar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Varsak bölgesinde sahibinin elinden kaçandana trafiğin yoğun olarak aktığı Süleyman Demirel Bulvarı’na çıktı. Araçların arasında ilerleyen danayı sürücüler meraklı bakışlarla izledi.

MISIR EKİLİ ARAZİYE DALDI

İkinci dana ise Gazi Bulvarı’nda yine trafiğin arasında ilerlerken kameralara yansıdı. Topçular kanal boyunda ilerleyen bir dana ise, sahibinin kovalaması üzerine mısır ekili araziye daldı. Her üç danayı da sahipleri uzun uğraşlar sonucu yakaladı.

En ilginç bir görüntü ise Aksu ilçesinde yaşandı. 6 kişi danayı kesmek için yere yatırdı. İki kişi, danayı boynundan kesmek için kafasını tam yere yatırmak istedi. Dana kafasını sert bir şekilde sallayınca bir kişi beton zemine savruldu. Diğer kişiler danayı zapt etmek istese de başarılı olamadı. 6 kişinin danayı kesme çabası renkli görüntüler oluşturdu. (İHA)

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