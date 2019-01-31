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Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Antalya'da hortum felaketinin izleri hala gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınlarında sahile vuran deniz canlılarının ölü bedenleri de bu paylaşımlar arasında yer alıyor.

Yürek burkan görüntülerde deniz canlılarının yanı sıra bazı kuşların da cansız bedenlerinin sahile vurduğu görülüyor. Bölge sakinleri ölü hayvanlarla dolu olan sahilde daha önceki fırtılarda da aynı manzaraların ortaya çıktığını söylüyor

Hortum sonrası yürek burkan görüntü

Antalya’da geçtiğimiz hafta yaşanan fırtına ve hortum felaketleri sonrası kıyıya ölü caretta caretta, kuş ve balıklar vurdu.
Antalya ve ilçelerini vuran hortum felaketinin izleri silinmeye çalışılırken, o günler ve sonrasına ait görüntüler sosyal medya hesaplarından paylaşılmaya devam ediliyor.
Son olarak dün Manavgat'ın Çenger Mahallesi yakınındaki sahile vuran onlarca ölü balık, iki caretta caretta ve bazı kuşları görenler şaşkınlığını izleyemedi.
Özellikle bir caretta carettanın kabuğundaki parçalanma dikkat çekerken, ölen kuşların da balıkçıl olduğu görüldü.
Ölü hayvanları gören Ceren Gül, her gün geldiği sahilde karşılaştığı manzarayla şoke olduğunu söyledi. Gül, daha önceki fırtınalarda da benzer olaylara rastladığını belirtti.
Hayvanların, şiddetli fırtına ya da çevre ilçelerde çıkan hortum sonrası sahile vurduğu tahmin ediliyor. (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
Antalya hortum

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