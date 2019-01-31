Antalya'da fırtına sonrası korkunç görüntüler

Yürek burkan görüntülerde deniz canlılarının yanı sıra bazı kuşların da cansız bedenlerinin sahile vurduğu görülüyor. Bölge sakinleri ölü hayvanlarla dolu olan sahilde daha önceki fırtılarda da aynı manzaraların ortaya çıktığını söylüyor
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