HABER
  4. Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

Antalya’da fırtınayla birlikte görsel şölen ortaya çıktı, görenler telefona sarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Antalya’da etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sokaklar boşalırken, Konyaaltı Sahili’nde dev dalgaların görsel şöleni vardı .

Fırtına ve yağış uyarısının yapıldığı Antalya’da gece saatlerinde etkili olan yağış, sabah saatlerinde ise rüzgarla birlikle kendini gösterdi. Hava sıcaklığının 14, nem oranı yüzde 80 olan kentte, saatteki hızı 50 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı Sahili’nde oluşan 3 metreyi aşkın dev dalgalar, sahili ve falezleri dövdü. Dalgalardan dolayı deniz üç ayrı renge büründü. Sahile gelen bazı vatandaşlarsa, rüzgarlı havaya ve dev dalgalara rağmen deniz ve sahilde oluşan eşsiz manzarayı izledi, bazıları da bu anları cep telefonuyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

Öte yandan yağışlı havanın Çarşamba günü kenti terk edeceği belirtildi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz Milyonları ilgilendiriyor! Tamamen ücretsiz
Belediye yaptı, çocuklar kaydıBelediye yaptı, çocuklar kaydı
Şırnak’ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 33 gözaltıŞırnak’ta kaçakçılık ve terörle mücadele operasyonu: 33 gözaltı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya fırtına Konyaaltı

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Tuğba Ekinci, kırmızı bikinili pozunu paylaştı

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

Yoğun kar, kuvvetli yağış ve fırtına... Geliyor

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ömer Halisdemir'in şehit edilmesine ilişkin davayla ilgili Yargıtay'dan flaş karar!

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesiyle ilgili flaş karar!

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme!

Savunma Sanayii Başkanı Demir: TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz

'TİHA'yı 2020 sonunda teslim edeceğiz'

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı

İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

İş adamı cinayetinde sır 12 yıl sonra çözüldü

Korkutan açıklama: İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel

İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.