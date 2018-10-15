Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Polis memuru, yılanın bir süre hareketsiz kalmasını fırsat bilip çubuk yardımıyla yılanı kontrol edince güldüren gerçek ortaya çıktı. Geçen hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkan mahallede itfaiyenin başarılı çalışmasıyla durum kontrol altına alınmıştı.

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Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak’taki sazlık alanda saat 21.00’da henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sazlık alanda bir anda yayılan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.