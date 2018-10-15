Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

Polis memuru, yılanın bir süre hareketsiz kalmasını fırsat bilip çubuk yardımıyla yılanı kontrol edince güldüren gerçek ortaya çıktı. Geçen hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkan mahallede itfaiyenin başarılı çalışmasıyla durum kontrol altına alınmıştı.
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