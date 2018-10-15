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Antalya'da garip anlar! Alevlerden kaçarken yılanla karşılaşınca...

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 08:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğukaya Mahallesi'nde sazlık alanda yangın çıktı. Hızla yayılmaya başlayan yangına ilk müdahale mahalle sakinleri tarafından yapıldı. Yangın evlere ulaşmadan söndürülürken olay esnasında ortaya çıkan yılan vatandaşların korkusunu ikiye katladı. Hem alevlerden kaçmaya çalışan, hem de yılan korkusu yaşayan vatandaşlar her ne kadar yangına müdahale edemese de yılan konusuna kayıtsız kalamadı.

Polis memuru, yılanın bir süre hareketsiz kalmasını fırsat bilip çubuk yardımıyla yılanı kontrol edince güldüren gerçek ortaya çıktı. Geçen hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkan mahallede itfaiyenin başarılı çalışmasıyla durum kontrol altına alınmıştı.

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Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1207 Sokak’taki sazlık alanda saat 21.00’da henüz nedeni belirlenemeyen sebepten ötürü yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle sazlık alanda bir anda yayılan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 2 itfaiye ekibi alevlere müdahale etti.
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Yangın sonrası mahalle sakinleri sokağa çıkarken, polis çevrede güvenlik önlemleri aldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik bir müdahalenin ardından yangını evlere ulaşmadan söndürdü.
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Yangın esnasında yerde bulunan bir oyuncak kobra yılanı ise mahalle sakinlerinin korkusunu ikiye katladı. Polis tarafından alınan oyuncak yılan, bölgeden uzaklaştırıldı.
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Öte yandan geçtiğimiz hafta da aynı bölgeye yakın sazlık alanda yangın çıkmış, itfaiyenin başarılı çalışması sonucu kısa sürede söndürülmüştü.
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Antalya Muratpaşa

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