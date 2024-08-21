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  4. Antalya'da garsonluk yaparken tanıştı... Rus geline Kahramanmaraş'ta yöresel düğün

Antalya'da garsonluk yaparken tanıştı... Rus geline Kahramanmaraş'ta yöresel düğün

21.08.2024 15:18
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Kahramanmaraşlı Emirhan Saygılı, Antalya'da garsonluk yaparken tanıştığı Rus Arina Salamakhina ile düzenlenen yöresel düğünle hayatını birleştirdi.

Antalya'ya tatile gelen 20 yaşındaki Salamakhina ile konakladığı otelde tanıştığı 22 yaşındaki Saygılı, bir yıl süren arkadaşlıklarının ardından evlenmeye karar verdi. Türkoğlu'na gelen Saygılı ve Salamakhina, ilçede geleneklere göre düzenlenen düğünle dünyaevine girdi.

Salamakhina, Rusya'dan gelen ailesi ve davetlilerle karşılıklı "Erik Dalı" oynadı. Düğüne katılan davetliler de halay çekerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

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"EŞİME HER KONUDA GÜVENİYORUM, ONU ÇOK SEVİYORUM"

Saygılı, AA muhabirine, garsonluk yaptığı otele tesadüfen tatile gelen Salamakhina ile bir yıl önce tanıştığını söyledi.

Salamakhina'nın Rusya'ya döndükten sonra Antalya'ya gelmeye başladığını belirten Saygılı, "Sonra ben Rusya'ya gitmeye karar verdim. Sonrası ailelerimiz tanıştı ve Rusya'da bir düğün yaptık. Tekrar burada da düğün yapmaya karar verdik ve bugün düğünümüzü yapıyoruz. Eşime her konuda güveniyorum, onu çok seviyorum. Bu yüzden kendisine Antalya'da teklif yaptım ve iş buralara kadar geldi." ifadelerini kullandı.

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Salamakhina da eşiyle birbirlerini çok sevdiklerini dile getirerek, "Türkiye’de evlendiğim için çok mutluyum. Duygularımı anlatmaya kelime bulamıyorum, gerçekten çok mutluyum. Kahramanmaraş'a üçüncü gelişim ve burada insanlarla görüştüğüm için çok mutluyum. Gerçekten Kahramanmaraş'ı çok seviyorum, çok mutluyum. " diye konuştu. (AA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Garson Kahramanmaraş Rusya rus
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