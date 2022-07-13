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Antalya'da genç kadın mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'

13.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da oturduğu mahallede yaşayanları canından bezdiren Sevilay T., bu kez balkonundan taş attı. Çilingir yardımıyla girilen evinden güçlükle çıkarılan ve psikolojik sorunları olduğu söylenen kadın hakkında konuşan mahalle sakini, ''Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimsede huzur kalmadı. Babasını evinden bıçakla kovdu'' derken, başka bir kişi, ''Bıktık senden at kendini aşağı. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan'' ifadelerini kullandı.

Antalya'da genç kadın mahalleliyi canından bezdirdi! 'Bıktık senden, at kendini'

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi 168 sokak üzerindeki 8 katlı bir apartmanın, 5. katında bulunan dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları bulunan Sevilay T., yaklaşık 6 ay önce mahalleye taşındı. Yalnız yaşayan kadın bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle başta komşuları olmak üzere çevre binalardaki vatandaşlarla sorunlar yaşamaya başladı. Dışarıdan eve çöp, taş, kum ve atık maddeler toplayan Sevilay T., balkonuna bu çöpleri astı. Genç kadın dün gece saatlerinden itibaren ise mahalleliyi sabaha kadar bağırarak ve çevreye elindeki eşyaları atarak rahatsız etti. Kadının şiddetini arttıran hareketleri karşısında vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sevilay T., balkonundan etrafa bağırmaya, elindeki taş, kum ve diğer eşyaları atmaya devam etti.

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"BIKTIK SENDEN KENDİNİ AŞAĞI AT''

Meraklı vatandaşlar ise hem olayı izledi hem de o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Karşı binadan bir şahıs ise kadına, "Bıktık senden kendini at aşağı, Antalya'ya rezil olacaksın, kamera çekiyor seni. Mahalleliyi bıktırdın. İstemiyoruz seni git buradan. Taşı bana atma kendini at" diye tepki gösterdi. Kadının çok sayıda çöpü balkonuna astığı görüldü.

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POLİS ÇİLİNGİRLE EVE GİRDİ

Balkondan sık sık taş atmaya devam eden kadını ikna etmek için polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çilingir yardımıyla daireye girdi. 2 saat sonunda güçlükle ikna edilen kadın, polis eşliğinde sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansa götürüldü. Burada da etrafına hakaretler etmeye devam eden kadın, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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"HUZUR KALMADI"

Kadının dün geceden itibaren taşkınlık çıkararak mahalleliyi rahatsız etmeye devam ettiğini belirten mahalle sakini Zeki Çiftsüren, “Ne gecemiz ne gündüzümüz kaldı. Dün akşama kadar bağırdı küfretti. Kimsede huzur kalmadı. 2-3 aydır kadın böyle. Her gün böyle, biz de sorunu ne bilemiyoruz. Babasını evinden kovdu bıçakla. Polisi arıyoruz, kimse gelmiyor. Aylardır bu durum aynı. Aşağıdan taşları alıp götürüyor sonra atıyor. Bu kadına bir çare bulsunlar. Buradaki insanlara huzur versinler” dedi.

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"ÇÖZÜM BULUNSUN"

Apartmanın yöneticisi Suat Okyay, "Mahallede can güvenliği yok. Sürekli tehdit hakaret, arabaların üzerine çöp atıyor. Şimdi eve taş toplamaya başladı. Psikolojik bir sorun. Babasına söylüyoruz ilgilenmiyor. Sürekli bu stresi yaşıyoruz. Gece 02.00’da başladı. Biz şikayetçiyiz mahalle halkı olarak. Bu konuda gereken yapılsın. Arıyoruz, geliyorlar, bakıyorlar bir şey yapan yok. Kadının psikolojik sorunları var, raporları var. Komşular evlerinde yangın tüpü aldı binada yangın çıkabilir. Emniyet buna bir çözüm bulsun” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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