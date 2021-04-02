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Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

02.04.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini sosyal medyada paylaşan genç kadının, tehdit edildiğine dair şikayeti üzerine eski erkek arkadaşı tutuklandı.

Antalya'da genç kadına araç içinde dayak iddiasına tutuklama

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı eski erkek arkadaşı tarafından darbedildiğini sosyal medyada fotoğraflarıyla paylaşan 24 yaşındaki Beyza Y.'nin bazı medya organlarında gündeme gelmesi üzerine çalışma başlattı.

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NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNCE TUTUKLANDI

Bunun üzerine gözaltına alınan B.Y. karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, olayın şüpheli B.Y'nin 31 Mart 2021 günü saat 23.20 sıralarında yanında bulunan suça sürüklenen çocuk G.K. ile Avsallar Mahallesi'nde müşteki B.Y'yi zor kullanarak idaresindeki araca bindirmesiyle başladığını bildirdi.

Şüphelinin daha sonra müştekiyi araç içinde darbederek zorla alıkoyduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Alınan doktor raporuna göre basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaraladığı müştekinin, cep telefonu kırılarak zarar verilmiştir. Ardından Konaklı Mahallesi'ne geldiklerinde B.Y. araçtan indirilmiş ve şüpheli de olay yerinden uzaklaşmıştır.

Müştekinin şikayeti üzerine 1 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınan şüpheli B.Y. 'Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Birden Fazla Kişiyle Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanması yönündeki kararına, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan itiraz üzerine yakalanan şüpheli hakkında, sulh ceza hakimliğince tutuklama kararı verilmiştir.”

(AA)

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sosyal medya antalya kadına şiddet Alanya
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