Antalya’da gerginliğe neden olan tarihi eserlerin taşınması ertelendi

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osmankalfalar Mahallesi'nde caminin çevresindeki duvarda yer alan 4 arkeolojik eserin Elmalı Müzesi'ne taşınması için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve müze görevlileri sabah saatlerinde mahalleye geldi.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Mahalle sakinleri ise eserlerin uzun zamandır mahallerinde koruma altında olduğunu ifade ederek taşınmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Ekipler ile mahalle sakinleri arasında yaşanan tartışma büyüyünce olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler önce tarihi eserlerin etrafını güvenlik şeridi ile çevirdi.

ERTELEME KARARI ALINDI

Mahalle sakinleri ise bunun üzerine eserlerin yanında toplanarak oturma eylemi başlattı. Mahallelinin yapılan görüşmelerde ikna edilmemesi üzerine müze müdürlüğü ekipleri bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmeler neticesinde eserlerin Elmalı Müzesine taşınması bir süre daha ertelendi. Erteleme kararı, tutulan tutanak ile Osman Kalfalar Mahallesi Muhtarı Murat Duran’a tebliğ edildi.

"TARİH YERİNDE GÜZELDİR"

Kararın ardından mahalle sakinleri büyük mutluluk yaşadı. Mahalle sakinleri aslan figürlü mezar lahdinin başında mutluluk pozu verdi. Alınan karardan ötürü mutlu olduklarını Enver Sarı, “Umarım bu olaydan sonra güzel bir ders almışızdır. Bundan sonra tarihimize daha çok sahip çıkacağız. Bu anlaşma için çok mutlu olduk. Köyümüzün değerleri köyde kaldığı için ve köyümüzün geleceği köyde kaldığı için çok mutlu olduk. Biz zaten yapılan çeşmeyi kaldırdık. Belediyede yaparken bunu düşünmesi gerekirdi. Bir tarihe esere bu yapılamaz. Belediyeye sorumluluk verilmedi. Gerçek er geç anlaşıldığı için mutlu olduk. Tarih yerinde güzeldir” açıklamasını yaptı.