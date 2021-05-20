Antalya'da geri geri yürüyen turistler, görenleri şaşırttı

Antalya'da tatil yapan Rus Vledlena Lazko (22) ile Diana Leksakova (20), Konyaaltı Varyant'tan geri geri yürüyerek sahile kadar geldi. Rus turistler, şaşkın bakışlar arasında geri geri yürüyerek denize girdi. Bir süre yüzerek zaman geçiren iki arkadaş, denizden yine geri geri çıkarak havlularının yanına gitti.

NEDEN GERİ GERİ YÜRÜYORLAR?

Bir aydır Antalya'da denizin ve güneşin tadını çıkardıklarını anlatan ikili, sisteme ve düzene ters bir şeyler yapmak istediklerini, bu nedenle geri geri yürüdüklerini anlattı. Diana Leksakova, amaçlarının insanlara alışmış olduklarının dışında bir şeyler göstermek olduğunu söyledi.

İlk başlarda her iki gözünü kapatarak yürüdüğünü, yemek yediğini anlatan Leksakova, "Alışagelmiş bir düzeni yaşayan insanların beni nasıl algıladığıyla ilgili bir deney yapmak istedim. Normalin dışına çıkınca insanlara anormal geliyor ve bizi normale döndürmeye çalışıyorlar. Geri geri yürümeyi de bunun için yapıyorum. Çünkü alışılanın dışında bir şeyi hem insanlara hem kendime tattırmak istiyorum. Sadece ters yürüme değil, çivilerin üzerinde de yürüyoruz. Beynimizin seviyesini daha üst düzeye çıkarabilmek için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.