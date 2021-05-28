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Antalya’da girdiği evden vurgun yapan hırsız yakalandı

28.05.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da girdiği apartman dairesinden 8 bin euro, 50 bin TL, 68 bin lira değerinde 20 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyası çalan şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelinin apartmana girdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya’da girdiği evden vurgun yapan hırsız yakalandı

Olay, saat 06.00 sıralarında Antalya’nın Muratpaşa ilçesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Yaşadığı evine giren O.K. etrafın dağınık olmasından şüphelenerek, hırsız girdiğini fark etti.

NE BULDUYSA ÇALDI

Evden kendisine ait 8 bin Euro, 50 bin TL, 68 bin lira değerinde 20 adet cumhuriyet altını, 2 altın künye, 2 altın yüzük, 20 bin TL değerindeki tespih, cep telefonu, kimlik ve çok sayıda kredi kartının çalındığı belirleyen O.K. durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apartmandaki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

YAKALANDI

Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelisinin İ.K. olduğunu belirleyerek, harekete geçti. Polis ekipleri İ.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli İ.K.’nin adresten çaldığı cep telefonu, 2 Reşat altını, 9 cumhuriyet altını, 2 bileklik, 2 yüzük, 8 bin 170 euro, 260 dolar ve 46 bin 70 TL ekipler tarafından ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Diğer yandan, şüphelinin apartmana girdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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