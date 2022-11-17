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  4. Antalya'da gizemli olay! Cenazesi sandalyede oturur vaziyette bulundu...

Antalya'da gizemli olay! Cenazesi sandalyede oturur vaziyette bulundu...

17.11.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde bulunan bir pansiyonda meydana geldi. 52 yaşında olduğu belirlenen şahıs, odasında bulunan sandalyede oturur vaziyette ölü bulundu. Odasında çok sayıda alkol şişesi bulunan şahsın cansız bedeni ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da gizemli olay! Cenazesi sandalyede oturur vaziyette bulundu...

Olay, Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3806 Sokak üzerindeki 4 katlı bir pansiyonun 1’inci katında yaşandı. Yaklaşık 1 aydır pansiyonda konaklayan Nedim Ardıç (52), son olarak Salı günü akşamı görüldü. Durumdan şüphelenen pansiyon görevlileri, odaya girdiklerinde Ardıç’ın sandalye üzerinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu fark etti. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Ardıç’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Pansiyonda inceleme yapan polis ekipleri, Ardıç’ın odasında çok sayıda alkol şişeleri tespit etti.

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Nedim Ardıç’ın cansız bedeni, belediye tabibi ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası, ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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