HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da görülen dev vatozla ilgili uyarı: Alerjisi olanları öldürebilir

Antalya'da görülen dev vatozla ilgili uyarı: Alerjisi olanları öldürebilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Antalya açıklarında az rastlanılan ‘Yuvarlak Rina’ türü dev vatozun denizde yüzen vatandaşlardan ziyade balıkçılar için tehlike oluşturduğunu belirten Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Zehirli bir iğnesi var. İğnesi ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girince çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur” dedi.

Antalya Konyaaltı Sahili açıklarına tekneyle açılan balıkçılar ağlarına devasa bir vatoz balığının takıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Cep telefonuna sarılan balıkçılar o anları kaydederek sosyal medyada paylaştı. Balıkçılar, dikenli olduğu belirtilen vatoz balığını tekrar denize saldıklarını söyledi.

'KUYRUĞU OK GİBİ VE TERS PENÇELİ'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, ağa takılan vatoz balığının zehirli olan ‘Yuvarlak Rina’ türü olduğunu bildirdi. Balığın zehirli bir iğnesi olduğunu ve denizin 20 ila 200 metre açığında yaşadığını aktaran Gökoğlu, “Denizde yüzenler için tehlike oluşturmaz. Balıkçılar ağ ya da parakete ile tuttuklarında kuyruğu çarparsa tehlike oluşturabilir. Kuyruğu ok gibi ve ters pençeli. Vücuda girdiğinde çıkarılmaya çalışılırsa etrafını parçalar. Alerjisi olanları öldürebilir ama normal vatandaşlarda ağrı oluşturur. Antalya açıklarında çok az görülen bir tür. Vatandaşların tedirgin olmasına gerek yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle... Skandal şoke etti! Ünlü yıldızın eşi, kendi yeğeniyle...
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değiştiFlaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!Virüsten koruyacak maske nasıl olmalı? TSE Başkanı açıkladı!
En Çok Okunan Haberler
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Survivor Ardahan bakın kimle aşk yaşıyor!
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Marmara'da görüldü, bir de uyarı yapıldı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Bakan Koca'ya AK Partili vekilin oğluna yaptığı düğün soruldu! İşte yanıtı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Olumsuz cevap aldığı hemşirelere dehşeti yaşattı
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Selin Ciğerci'den Gökhan Çıra itirafı! 'Kocam...'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
Kan donduran olayda yeni iddia! 'Cinsel ilişki sırasında öldü'
İlginizi Çekebilir
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İmam hatipliler için söyledikleri olay olmuştu! Erol Mütercimler özür diledi
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
İşte İzmir'deki hastane doluluk oranı!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın'dan açıklama!
Diğer Haberler
Sağlık ocağında hemşirelere dehşeti yaşatıp, 'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş
'Hepsini öldürsem bana hiçbir şey yapamazlar' demiş
Babasının mirası için kariyerinden vazgeçti! Telefon rehberi bile değişti
Babasının mirası için kariyerinden vazgeçti! Telefon rehberi bile değişti
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları: Mesai saatleri değişti
Flaş koronavirüs kararı: Mesai saatleri değişti
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt: Hukuki dayanaktan yoksun
Dışişleri'nden MED7 Zirvesi'ne yanıt!
HDP Milletvekili Remziye Tosun'a 10 yıl hapis cezası verildi
HDP'li vekile 10 yıl hapis cezası verildi
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
Ahmet Deniz Atabay'dan 'tutuklandı' iddiasına yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.