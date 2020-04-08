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  4. Antalya'da güldüren anlar! Siren sesini duyan patenli gençler eve böyle kaçtı

Antalya'da güldüren anlar! Siren sesini duyan patenli gençler eve böyle kaçtı

İLGİNÇ HABERLER  | 08.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Antalya'da evlerinin önünde patenle kayan iki genç, polis aracı sirenini duyunca sokaktan eve kaçtı. Görüntüyü çeken baba, o anları kameraya kaydederken çocukların düşmesiyle kahkahaya boğuldu. Ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Evde Kal' çağrısı ve koronavirüs salgının yayılmaması için 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamalar, ilginç görüntüleri de beraberinde getiriyor. Antalya'da arkadaşı ile birlikte evin önünde, kask ve dizliklerini takıp patenle kayan genç, babası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Oğlunu, Arif, çok yola çıkma oğlum diye uyaran baba, o anları kaydediyordu. Nasıl baba sürebiliyor muyum diyen oğlunu, Evet evet bayağı alıştın! diyen babanın sözleri polis sireni sesiyle kesildi. Sokağa gelen polisten kaçan genç, eve girerken yere kapaklanınca baba kahkahalarla güldü. O baba, oğlu ile arkadaşının güldüren görüntülerini sosyal medyada paylaştı.


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Antalya paten

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