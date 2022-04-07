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  4. Antalya'da Gülşah'ın kahreden ölümü! 30 dakikalık miyom ameliyatına girmişti

Antalya'da Gülşah'ın kahreden ölümü! 30 dakikalık miyom ameliyatına girmişti

07.04.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Miyom ameliyatı sırasında aniden fenalaşan genç kadın beynine pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti. Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Burada saat 13.00'te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

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Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı'nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlığı'na getirildi. Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

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Gülşah Gizem Angı'nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi'ni bitirdiği, ABD'de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

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(DHA)

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antalya
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