HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Antalya'da gülümseten anlar! Tekneyle yarıştılar

Antalya'da gülümseten anlar! Tekneyle yarıştılar

İLGİNÇ HABERLER  | 20.10.2020 15:39 | Son Güncelleme

Antaya körfezi açıklarında ortaya çıkan yunus balıkları, tur teknesiyle yarıştı. Tekneye eşlik eden 2 yunusa saniyeler içinde yeni yunuslar da eklendi.

Antalya körfezi açıklarında tatilcilerin tekneyle çıktığı tur esnasında 2 tane yunus balığı tekneye eşlik etmeye başladı. Yunus balıklarının tekneyle aynı anda ilerlemesi renkli görüntüler oluşturdu. Yunusları cep telefonu kamerasına kayda alan vatandaş ise "Arkadaşlar yunus balıkları şu anda bizimle beraber yarışıyor, bak bak 3-4 taneler şu anda" dedi. Görüntülerde ise 2 tane yunus balığının tekneyle aynı hızda ilerlemesi ve yunus balıkların tekneyle bir süre eşlik etmesinin ardından su içerisinde dans ederek uzaklaşması yer aldı.

AW144698_01

AW144698_02

AW144698_04

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
NASA tarihi görev için geri sayıma geçti! NASA tarihi görev için geri sayıma geçti!
Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!Magnum Porsche çekiliş sonucu listesi!
En Çok Okunan Haberler
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
Meral Akşener açıkladı: Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulunacak
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
Erkeklerin yüzde 22'si, kadınların ise...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Bu cihaz erkeklere 'kadın orgazmı' yaşatıyor!
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Tüyler ürpertici bir palyaço mu, sevimli bir köpek mi?
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Kendisine saldıran ölümcül zehirli yılanı böyle yakaladı
Diğer Haberler
NASA tarihi görev için geri sayıma geçti! 101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor
NASA tarihi görev için geri sayıma geçti!
İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı!
İntikam almak için sevgilisinin çıplak fotoğraflarını paylaştı!
Süper markette partnerine tasma takıp gezdirdi
Süper markette partnerine tasma takıp gezdirdi!
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Ünlü yazar online toplantıda mastürbasyon yaptı!
Titanik enkazı için tartışma büyüyor
Titanik enkazı için tartışma büyüyor
Mısır'daki Sakkara antik mezarlığında 80'den fazla açılmamış lahit bulundu
Sakkara antik mezarlığında 80'den fazla açılmamış lahit bulundu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.