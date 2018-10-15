Antalya'da güneşi gören denize koştu

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Plajı deniz ve güneş sevenlerin akınına uğradı. Turistler güneşlenip, denizin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar da falezlerde balık tuttu. İşte Türkiye'nin diğer bölgeleri sonbaharın etkisiyle yağışın etkisindeyken Konyaaltı Plajı'nda ortaya çıkan manzaralar...

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Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel ve güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Plajı'nda hem güneşlendi, hem deniz keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar ise falezlerde balık tutmayı tercih etti.