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Antalya'da güneşi gören denize koştu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 13:38 | Son Güncelleme

Ekim ayında olmamıza rağmen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları deniz keyfi yaşamak isteyenlere fırsat yarattı. Antalya'daki turistler sıcak havayı değerlendirmek isteyince plajlara koştu. Deniz suyu sıcaklığının da yüksek olmasıyla tatilin tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler adeta yazı özleyenleri imrendirdi.

Hava sıcaklığının 29 derece olduğu Antalya'da Konyaaltı Plajı deniz ve güneş sevenlerin akınına uğradı. Turistler güneşlenip, denizin keyfini çıkarırken bazı vatandaşlar da falezlerde balık tuttu. İşte Türkiye'nin diğer bölgeleri sonbaharın etkisiyle yağışın etkisindeyken Konyaaltı Plajı'nda ortaya çıkan manzaralar...

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Antalya'da ekim ayı ortasında hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilenler soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Çocuklar Konyaaltı sahilinde suyun üzerine kurulan salıncakta salanırken, şezlongda güneşlenen turistler, kitap okuyarak güneşin tadını çıkardı.
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Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da güzel ve güneşli havayı fırsat bilenler Konyaaltı Plajı'nda hem güneşlendi, hem deniz keyfi yaptı. Bazı vatandaşlar ise falezlerde balık tutmayı tercih etti.
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Denize giren vatandaşlar su sıcaklığının güzel olduğunu belirterek, ekim ayında deniz keyfi yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
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Antalya'nın güzelliğini doyasıya yaşayan turistlerden bazıları da suyun yüzeyinde kalmayı tercih etti.
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Anahtar Kelimeler:
Antalya deniz Tatil

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