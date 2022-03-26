Antalya'da güneşi gören kendini sahile attı: Hasret kalmıştık

Antalya’da geç gelen sıcak havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu. 20 dereceyi bulan sıcak hava, turizm kenti Antalya’da yaz günlerinin sinyalini verdi. Hafta sonu ve güneşli havayla birlikte yerli ve yabancı tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Varyanttan manzarayı izleyen vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

SU SICAKLIĞI 18 DERECE

Yürüyüş yapanlar kadar bisiklete binenlerin de olduğu sahilde, bazı kadınlar ise müzik eşliğinde yoga yaptı. 18 derecelik su sıcaklığında bazı tatilciler ise Akdeniz’in mavi sularına kulaç attı. Denize girenler kadar kıyı boyunca oturan ve güneşlenen tatilciler de yoğunluk oluşturdu.

''HERKES KENDİNİ DIŞARI ATTI''

Sahilde hem kitap okuyup hem güneşlenen Ali Akın, “Yıllardır böyle bir kış yaşamamıştık, bayağı çetin geçti. Denize ve dışarıya hasret kaldık. Genelde insanlar evde kaldı, pandemi de vardı. Bugün güzel bir hava var, sıcaklık 20 derece. Bu havayı değerlendiriyoruz, sahile baya yoğun bir ilgi var. Uzun süredir evde kalan insanların hepsi kendini dışarı atmış durumda” dedi.

(İHA)

