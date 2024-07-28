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  4. Antalya'da güpegündüz eşkıyalık... Çaldıkları telefonu 4 bin liraya geri vermeye çalıştılar: Polise neşter ve baltayla direndiler!

Antalya'da güpegündüz eşkıyalık... Çaldıkları telefonu 4 bin liraya geri vermeye çalıştılar: Polise neşter ve baltayla direndiler!

28.07.2024 13:41
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Antalya'da denize giren bir kişinin telefonunu çalarak geri vermek için 4 bin lira para isteyen eşkıyalar, olay yerine gelen polis ekiplerine de neşter ve baltayla karşı koymaya çalıştı. Polisin biber gazıyla güçlükle kontrol altına alıdğı 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da güpegündüz eşkıyalık... Çaldıkları telefonu 4 bin liraya geri vermeye çalıştılar: Polise neşter ve baltayla direndiler!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 5 şahıs güpegündüz eşkıyalık yaptı. Denize giren bir kişinin telefonunu çalış geri vermek için 4 bin TL para isteyen eşkıyalar, olay yerine gelen polis ekiplerine de direndi. Ellerindeki neşter ve baltayla polise mukavemet gösteren şahıslar güçlükle kontrol altına alınabildi.

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ÇALDIĞI TELEFONU VERMEK İÇİN 4 BİN LİRA İSTEDİ...

Kimliği öğrenilemeyen bir kişi, denizde yüzdüğü sırada cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle 5 kişiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre, telefonu sahibine vermek için 4 bin TL isteyen 5 kişi ile telefon sahibi arasındaki tartışma büyüdü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sivil polis ekipleri yönlendirildi. Gelen ekipler, şüpheli 5 kişinin kendilerine neşter ve küçük kamp baltasıyla direnmesi üzerine takviye ekip talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi. Polise direnmeyi sürdüren 5 kişi, takviye ekiplerin gelmesiyle biber gazıyla etkisiz hale getirilerek kelepçelendi. Polis, 5 kişinin üzerinden çalındığı iddia edilen cep telefonu çıkmayınca, olayın yaşandığı bölgede ve kayaların arasında bir süre arama yaptı ancak sonuç elde edemedi. Polis, şüphelilerin kullandığı baltaya el koyarken, neşteri ise aramaya rağmen bulamadı.

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BİBER GAZINDAN ETKİLENDİ, YÜZÜNÜ POLİS YIKADI

Diğer yandan kelepçelenen şüphelilerden biri, biber gazından etkilendiğini ve nefes darlığı olduğunu söylemesi üzerine bir polis memuru tarafından sahildeki duş noktasına götürüldü. Burada polisin suyla yüzünü yıkadığı şüpheli ile diğerleri ekip otosuna alınarak emniyete götürüldü.

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(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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antalya telefon
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