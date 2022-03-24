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  4. Antalya'da gürültü tartışması cinayetle bitti! Komşusunu öldürdü

Antalya'da gürültü tartışması cinayetle bitti! Komşusunu öldürdü

24.03.2022 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da meydana gelen akılalmaz olayda 35 yaşındaki Mehmet Pay komşusu Ramazan Kahraman'ı gürültü yaptığı gerekçesiyle öldürdü. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Antalya'da gürültü tartışması cinayetle bitti! Komşusunu öldürdü

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi, Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

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(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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