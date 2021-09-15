HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Antalya'da gürültü tartışmasında öldüresiye dayak! Başına aldığı darbeyle yere yığıldı

Antalya'da gürültü tartışmasında öldüresiye dayak! Başına aldığı darbeyle yere yığıldı

15.09.2021 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir genç, gürültü meselesi yüzünden çıkan kavgada eli sopalı şahıs tarafından öldüresiye dövülerek ağır yaralandı.

Olay, Alanya ilçesinde dün gece saat 02.30 sıralarında yaşandı.

BAŞINA ALDIĞI DARBEYLE YERE YIĞILDI

İddiaya göre, açık olan market önünde bir otelde çalıştığı öğrenilen V.G., alışveriş yapan turistlere yardımcı olmaya çalıştı. Bu sırada yüksek sesli konuşmalardan rahatsız olan ve çevre binalardan birinde oturan kimliği belirsiz M.B. isimli şahıs elinde sopayla marketin önüne indi. "Saat 02.30 bu saatte ne gürültüsü sabah işe gideceğiz" diye bağıran adamı M.B'yi görevlileri sakinleştirmeye çalışırken, şahıs o sırada "ne gürültüsü" diyen gence sopayla vurmaya başladı. V.G.'nin karşılık vermesine ve çevredekilerin müdahalesine fırsat vermeden defalarca gence sopayla vuran saldırganın darbesiyle sendeleyen genç, kafasına aldığı son darbeyle yere yığıldı. Gencin yere yığılmasının ardından marketçinin üzerine yürüyen saldırgan turistlerin feryatları üzerine geri çekildi.

TUTUKLANDI

Yaşananlar çevredeki komşular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı genç, yoğun bakım ünitesinde tedavi altını alınırken, gözaltına alınan ve gencin kendisine küfür ettiğini ileri süren M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi bildirildi.

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Veliddin Yenialp, görüntüleri izleyince çok üzüldüğünü ve saldırıyı kınadığını belirtti.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndüİnşaatında çalışmıştı! Tıp öğrencisi olarak geri döndü
Başka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldıBaşka sürücünün uyarısı hayatını kurtardı! Otomobil alevler içinde kaldı
İlk bakışta sadece inşaat alanı olsa da gerçek farklı!İlk bakışta sadece inşaat alanı olsa da gerçek farklı!
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt!

Kuzey Kore'nin tanımlanamayan füzesine Güney Kore'den jet yanıt!

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Araştırmada ortaya çıktı! Aşı şişelerinde tespit edildi

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Genç kadın eski kocası tarafından öldürüldü

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

Apple, iPhone 13 ailesini tanıttı! İşte iPhone 13 hakkında bilmeniz gereken her şey

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

40 milyon lira sermayeli yeni şirket kuruyor

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

Acun Ilıcalı: Fatih Terim'den yemediğimiz laf kalmadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Yavaş'tan cumhurbaşkanlığı adaylığı için açıklama

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Koronavirüsten hayatını kaybetti! Acı gerçeği eşi açıkladı

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Nar yedikten sonra hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni belli oldu

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Saç ekimi sırasında sır ölüm! Hastaneden açıklama geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.