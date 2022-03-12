HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Antalya'da hareketli anlar! Açığa alınan özel harekat polisi, eşini rehin aldı

Antalya'da hareketli anlar! Açığa alınan özel harekat polisi, eşini rehin aldı

12.03.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da özel harekat polisi, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Eşi ile boşanma aşamasında olan ve aynı zamanda görevden de uzaklaştırılmış özel harekat polisi G.T., parkta tartıştığı eşi ve aynı zamanda meslektaşı olan M.T.'nin çantasındaki silahı alarak eşini alıkoydu. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda G.T. ikna edildi.

Antalya'da hareketli anlar! Açığa alınan özel harekat polisi, eşini rehin aldı

Antalya'da eşi ile boşanma aşamasında olan görevinden uzaklaştırılmış özel hareket polisi G.T., Muratpaşa ilçesi Bayındır Mahallesi'nde bulunan bir parkta tartıştığı polis memuru eşi M.T'nin çantasından silahını aldı. Eşine tehditler yağdıran G.T., çevreye ateş açtı. M.T. bunun üzerine KADES butonuna basarak polis ekiplerini bölgeye çağırdı.

Bölgeye gelen ekipler M.T'yi ve küçük oğlunu bölgeden uzaklaştırdı. Çevreye çok sayıda özel hareket polisi sevk edildi.

AW566635_03

2 SAATTE İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat ikna edilmeye çalışılan G.T., aralıklarla çevreye ateş açmaya devam etti. Polis, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayın yaşandığı bölge trafiğe kapatıldı. Polis memuru uzun uğraşların sonunda ikna edilebildi. (İHA)

AW566635_06

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstiklal marşı ne zaman kabul edildi?İstiklal marşı ne zaman kabul edildi?
Ukrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracakUkrayna'dan çarpıcı açıklama: Rusya, Belarus'u vuracak
Sedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş kararSedef Kabaş hakkında mahkemeden flaş karar
Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

'Artık bakire değilim' demişti! Göğüs dekoltesini paylaştı

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Müge Anlı'nın sözleri olay oldu: Sen almazsan karına, üst kat komşusu...

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Ukrayna birlikleri, Rus tanklarını böyle imha etti

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

Çok konuşulacak Tansu Çiller iddiası!

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

İmamoğlu duyurdu! 30 yıl sonra ilk kez oldu...

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.