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Antalya'da hareketli anlar: Çıkartılan borç yüzünden intihara kalkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Antalya'da, bayilik yöntemiyle aldığı iş yerine usulsüz 126 bin lira icra takibi yapıldığını iddia eden H.Ç. (35), tabancayla intihara kalkıştı. Havaya ateş eden, namluyu boynuna ve başına dayayan H.Ç., 1 saatin sonunda ikna edildi.

Antalya'da hareketli anlar: Çıkartılan borç yüzünden intihara kalkıştı

Olay, saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigöl Mahallesi'ndeki arazide meydana geldi. H.Ç., bayilik yöntemiyle aldığı iş yerinin tüm borcunu bitirmesine rağmen 126 bin liralık borç çıkarılıp, icra takibi başlatılınca bunalıma girdi. Elinde tabancayla iş yerinden çıkan H.Ç., havaya ateş etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat boyunca H.Ç.'yi ikna etmek için çaba sarf etti. Yanına kimseyi yaklaştırmayan ve namluyu zaman zaman boynuna ve başına dayayan H.Ç., sorunun çözülmesi sözünü veren bir iş insanı ve polis tarafından ikna edildi.

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Tabancasını polislere teslim eden H.Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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(DHA)

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