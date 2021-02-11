Antalya'da herkese test mi yapılacak? Tartışma yaratan kararla ilgili açıklama

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 9 Şubat 2021 tarihinde toplandı. Toplantıda “Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için, kalabalık, insan sirkülasyonunun fazla olduğu toplu yaşam alanlarında (Kamu kurum ve kuruluşları, okul, toptancı hali, organize sanayi bölgesi, fabrika, işyeri, apartman, site vb.) vaka tespit edilmesi ve İl/ ilçe Sağlık Müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde, semptomu olan veya olmayan kişilere test yapılmasına, test sonucu pozitif çıkanların tedavi edilmesine, temaslılarının ise izole edilerek takip edilmesine” şeklinde karar alındı. Ancak karar kentte tartışma yarattı.

'SOKAKTAN GEÇEN HERKESİ KAPSAMIYOR'

İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu yetkilileri, kararın yolda görülen her kişiye, sokaktan her geçen insana test yapmak anlamını taşımadığını belirterek, pozitif vakaların yoğun yaşandığı yerlerde test sayısını artırmanın amaçladığı kaydedildi. Herkese zorunlu test gibi bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, “Örneğin yardımcı okullar açıldı veya toptancı halde insan sirkülasyonu fazla ve buralarda yoğun pozitif vakaya rastlandığında yaygın test yapılması yönünde bir karar. Ama farklı yorumlanmış" denildi.