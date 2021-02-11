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Antalya'da herkese test mi yapılacak? Tartışma yaratan kararla ilgili açıklama

11.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Antalya'da herkese test mi yapılacak? Tartışma yaratan kararla ilgili açıklama

Antalya Valiliği'ne bağlı İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nun, sirkülasyonun fazla olduğu kalabalık alanlardaki kişilere semptomu olsun veya olmasın uygun görüldüğü takdirde PCR testi yapılması yönündeki kararı tartışmalara neden oldu. Tartışma yaratan kararla ilgili yapılan açıklamada kararın farklı yorumlandığı, sokakta görülen herkese test yapılacağı anlamı taşımadığı belirtildi.

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında alınacak tedbirleri kararlaştırmak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 9 Şubat 2021 tarihinde toplandı. Toplantıda “Vatandaşlarımızın sağlığının korunması için, kalabalık, insan sirkülasyonunun fazla olduğu toplu yaşam alanlarında (Kamu kurum ve kuruluşları, okul, toptancı hali, organize sanayi bölgesi, fabrika, işyeri, apartman, site vb.) vaka tespit edilmesi ve İl/ ilçe Sağlık Müdürlükleri tarafından uygun görülmesi halinde, semptomu olan veya olmayan kişilere test yapılmasına, test sonucu pozitif çıkanların tedavi edilmesine, temaslılarının ise izole edilerek takip edilmesine” şeklinde karar alındı. Ancak karar kentte tartışma yarattı.

'SOKAKTAN GEÇEN HERKESİ KAPSAMIYOR'

İl Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu yetkilileri, kararın yolda görülen her kişiye, sokaktan her geçen insana test yapmak anlamını taşımadığını belirterek, pozitif vakaların yoğun yaşandığı yerlerde test sayısını artırmanın amaçladığı kaydedildi. Herkese zorunlu test gibi bir durum olmadığı ifade edilen açıklamada, “Örneğin yardımcı okullar açıldı veya toptancı halde insan sirkülasyonu fazla ve buralarda yoğun pozitif vakaya rastlandığında yaygın test yapılması yönünde bir karar. Ama farklı yorumlanmış" denildi.

'POZİTİF VAKAYI TESPİT İÇİN TEST GEREKİYOR'

Sağlık ekiplerinin sahada pozitif çıkan bir kişinin temas ettiği kişilerle ilgili ayrıntılı araştırmalarını yaptığı belirtilen açıklamada, “Karar toplu bulunulan yerlerle ilgili. Bir kamu kurumunda vaka tespit edildi, mecburen test yapmak lazım ki, eğer başka bir pozitif vaka varsa başkalarına da bulaşmasın, kaçırılmasın. Karar gayet açık. Sadece insanların kalabalık olduğu yerde çok sayıda vaka tespiti yapıldıysa ve orada başka pozitif vaka da varsa sıkıntı olmaması için test yapılması gerekiyor" denildi.

'TEST SAYILARINI ARTIRMAKLA İLGİLİ'

Salgının ilk dönemlerinde test sayılarının az yapıldığına dair yoğun şikayetler olduğuna da dikkat çekilen açıklamanın devamında şöyle denildi:
“Bu karar test sayılarını artırmakla ilgili de bir çalışma. Bu, yolda bulunan her kişiye test veya sokakta her geçen insana test yapmak anlamını taşımıyor. Pozitif vaka çıkan bir yerde başka bir pozitif vaka veya vakaların kaçırılmaması gerekiyor. Çünkü bir pozitif vaka birçok kişiye bulaştırabiliyor."

(DHA)

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