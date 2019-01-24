Antalya’da hortum can aldı

Antalya’nın Finike ve Kumluca İlçeleri’nde bugün öğle saatlerinde denizden oluşup içeriye doğru yayılan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile her iki ilçede de bulunan yüzlerce araç zarar gördü. Hortum özellikle Kumluca İlçesi'nin Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde etkili oldu. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi’ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1 KİŞİ KAYBOLDU

1'i ağır 11 kişinin yaralandığı hortum sırasında, içerisinde 20 yaşında Buse Acar’ın ve Ayfer Acar’ın olduğu otomobil hortum nedeni ile Ağla Deresine uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkarıldı. 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Antalya Valisi Karaloğlu yaptığı açıklamada "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.