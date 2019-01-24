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Antalya’da hortum can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 16:44 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortumlar, yerleşim yerleri ile tarım ve sera alanlarına zarar verdi. Hortum nedeni ile evin çatısından uçan parçanın isabet ettiği 13 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 20 yaşındaki Buse Acar'ın kaybolduğu ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi.

Antalya’nın Finike ve Kumluca İlçeleri’nde bugün öğle saatlerinde denizden oluşup içeriye doğru yayılan hortum hayatı felç etti. Hortum nedeni ile her iki ilçede de bulunan yüzlerce araç zarar gördü. Hortum özellikle Kumluca İlçesi'nin Kum, Karşıyaka, Narenciye ve Kasapçayırı Mahallerinde etkili oldu. Hortum sırasında Karşıkaya Mahallesinde evin bahçesinde bulunan 13 yaşındaki Berivan Karakeçi’ye bir evin çatısından uçan parça isabet etti. Ağır yaralanan genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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1 KİŞİ KAYBOLDU

1'i ağır 11 kişinin yaralandığı hortum sırasında, içerisinde 20 yaşında Buse Acar’ın ve Ayfer Acar’ın olduğu otomobil hortum nedeni ile Ağla Deresine uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkarıldı. 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu. Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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Antalya Valisi Karaloğlu yaptığı açıklamada "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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'TÜM BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZDA'

Antalya'da geçen haftadan beri devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle devletin tüm birimlerinin teyakkuzda olduğunu belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu AA muhabirine yaptığı açıklamada, "1 ölü, 11 yaralımız var, birinin durumu ciddi. Bir kız çocuğumuz Kemer'de Kuzderesi'nde kayboldu, arama çalışmalarımız sürüyor. Kızımız annesiyle arabadaymış. Aracı hortum dereye atıyor. Annesi kurtuluyor, üniversite öğrencisi 20 yaşlarında kızımız kayıp, arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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Şiddetli yağışın etkilediği Antalya merkezi ve özellikle Kumluca, Finike, Kemer ilçelerinde ilkyardım ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaloğlu, Kemer Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret ederek, sahadaki çalışmaları denetledi.

ANTALYA GALERİ VALİ

Dün geceden beri, bölgede etkili olan yağış ve hortum, seralar, tarım arazileri, araçlar ile bazı binalara zarar vermişti. (AA)

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