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Antalya'da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

Antalya Havalimanı'nda bir otobüsün şiddetli fırtınadan devrildiği öğrenildi. Öte yandan Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum kısa sürede büyüyüp, ilerlemeye devam etti.

Antalya'da hortum böyle görüntülendi

Deniz yüzeyinde suları savurarak yoluna devam eden hortumu barınaktaki balıkçılar cep telefonlarıyla görüntüledi.
Denizden gökyüzüne kadar uzanan devasa hortum görüntülerde anbean yer aldı.
Hızla ilerleyen hortumun daha sonra gözden kaybolduğu görüntülere yansıdı.

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI

METEOROLOJİ'DEN FIRTINA VE KAR UYARISI
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Antalya'nın doğu ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışının etkili olacağı bildirildi.
Bugün saat 06.00 sıralarında başlayan yağışın, 27 Ocak Pazar günü saat 06.00'ya kadar devam edeceği kaydedildi.
Kent merkezi ve batı ilçelerinde kuvvetli yağmurla birlikte fırtınanın etkili olacağı kaydedilen açıklamada, rüzgarın güney yönünden saatte 70 ila 100 kilometre hızla eseceği vurgulandı.
Açıklamada vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, soba zehirlenmesi ve çatı uçmalarına karşı dikkatli olmaları istendi.
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Antalya hortum

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