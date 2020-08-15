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Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 18:49 | Son Güncelleme

Antalya'da arka ayaklarını hortumla bağladığı 2 yavrusu bulunan köpeğe tecavüz eden H.Y. (71) gözaltına alındı. Köpek barınağa teslim edilirken H.Y.'nin hem tecavüz edip hem de köpeği öptüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya'da iğrenç olay! Ayaklarını hortumla bağladığı köpeğe tecavüz etti

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi 1802 sokak üzerindeki gecekonduda meydana geldi. Mahalledeki çocuklar bir süredir 2 yavrusu bulunan dişi bir köpeği sürekli evine götüren H.Y.'den şüphelendi. Bunun üzerine çocuklar H.Y.'yi takip etmeye başladı. Köpeği eve götüren H.Y.'nin arkasından evin yıkık olan duvarına tırmanıp tepeden izleyen çocuklar, adamın köpeğe tecavüz ettiğini gördü. Cep telefonuyla durumu kayda alan çocuklar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri H.Y.'yi gözaltına alarak Varsak Şehit Uğur Gökcan Polis Merkezi'ne götürdü.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ise köpeğin arka ayaklarını hortumla bağlayan H.Y.'nin köpeğe yerde oturur vaziyette tecavüz ettiği görüldü. Tecavüz sırasında H.Y.'nin bir eliyle köpeği sevip bir eliyle de kafasını kendisine doğru çekip köpeği yanağından öptüğü görülüyor.

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Antalya Candostları Derneği Başkanı Arife Yanık ise H.Y.'nin geçimini kağıt toplayarak sağladığını öğrendiklerini ve köpeği barınağa götürüp, teslim ettiklerini antalırken, olayın takipçisi olacaklarını ve H.Y.'nin tutuklanması gerektiğini söyledi. Şikayetçi olduklarını da ifade eden Arife Yanık, "Hayvanla cinsel ilişkiye girmenin suç olduğu hayvan hakları kanununa göre ve ceza kanununa göre işlem yapılacak. Para cezasıyla kalmamalı, tutuklanmasını talep ediyoruz. İsteyen hayvanlara tecavüz edip isteyen de ezip öldürebiliyor. Cezalar çok hafif, caydırıcı cezaların gelmesini istiyoruz. Tecavüz, tecavüzdür. Bunun hayvanı insanı yoktur" dedi. (DHA)


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