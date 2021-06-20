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  4. Antalya'da iğrenç olay! "Özel görüntülerin elimde" deyip tehdit etmiş

Antalya'da iğrenç olay! "Özel görüntülerin elimde" deyip tehdit etmiş

20.06.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da eski erkek arkadaşıyla özel görüntülerinin elinde olduğunu söyleyip S.B.'den, 10 bin TL isteyen Mesut A. yakalandı. S.B.'yi, 50'ye yakın ankesörlü telefondan aradığı belirlenen Mesut A., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Antalya'da iğrenç olay! "Özel görüntülerin elimde" deyip tehdit etmiş

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.'nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirtip 10 bin TL istediğini söyledi. S.B., aynı kişi tarafından, parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belirtti. Aramalar devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunan S.B., bir aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücü kalmadığını dile getirdi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLA ARAMIŞ

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.B.'yi arayıp 10 bin TL isteyen kişinin Mesut A. olduğunu belirledi. Mesut A.'nın, S.B.'yi 50'ye yakın ankesörlü telefonla aradığını tespit eden polis, şüpheliyi yı dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Savcılık talimatıyla Mesut A.'nın telefonuna el konulurken, yapılan ön incelemede S.B.'ye ait olduğu ifade edilen görüntülere ulaşılamadı, Mesut A.'nın S.B.'yle herhangi bir bağlantısının olmadığı da belirlendi.

Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen Mesut A.'nın ifadesinde, yöneltilen suçlamaları ve S.B.'den 10 bin TL istediğini kabul ettiği öğrenildi. Mesut A., işlemlerinin ardından gece saatlerinde serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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