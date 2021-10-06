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  4. Antalya'da iki aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

Antalya'da iki aracın çarptığı 14 yaşındaki çocuk öldü! Korkunç görüntüler ortaya çıktı

06.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da otomobilin çarpması sonucu hastanede yaşamını kaybeden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisinin, geçirdiği kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre kaza, geçtiğimiz pazartesi günü akşam saatlerinde 17.25 sıralarında Kepez ilçesi Şelale Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi.

Bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi Cesur İstimihan'a otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri yapılan ilk müdahalenin ardından Cesur İstimihan’ı Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen ortaokul öğrencisi kurtarılamadı.

Cesur İstimihan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

FECİ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan kaza anına ait güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde bisikletiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen İstimihan’a önce bir aracın çarptığı, çarpmanın şiddetiyle yine aynı yönde seyreden başka bir aracın önüne düştüğü ve ardından ikinci bir kaza daha geçirerek metrelerce savrulduğu görüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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