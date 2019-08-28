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Antalya'da iki bölgede yangın! Antik kent tehdit altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:11 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda çıkan orman yangınlarına 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle müdahale ediliyor. Alevler bazı bölgelerde Perge Antik Kenti'ndeki eserlere doğru ilerliyor.

Antalya'nın Aksu ilçesinde iki alanda orman yangını çıktı.

Yurtpınar Mahallesi'ndeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 12 arazöz ve 60 işçiyle yangınlara müdahale ediliyor.

Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor. Bazı bölgelerde alevler Perge Antik Kenti'ndeki eserlere doğru yayılıyor.

Antik kentin yangınlara ilk müdahale aracı da alevlerin eserlere yaklaşması durumunda müdahale etmek için bekletiliyor.

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

"İNŞALLAH ÇOK FAZLA ETRAFA YAYILMADAN SÖNDÜRÜLÜR"

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptığı açıklamada, orman ve itfaiye ekipleri ile vatandaşın yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığını söyledi.

"Evlerin olduğu bölgede yangın kontrol altına alınmış görünüyor. Gönül istiyor ki ağaçlar ve içindeki canlılar da yanmasın." diyen Şahin, iki noktada çıkan yangında rüzgarın da etkili olduğunu dile getirdi.

"AYNI ANDA YANMAYA BAŞLAMASI DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Rüzgarın da etkili olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İhbar geldiğinde ekiplerimizi hemen gönderdik. Rüzgar yönüne bakıldığında karşı tepeye alevlerin sıçramamış olması lazım. Bir kuş veya başka hayvan yandı da can havliyle karşı tarafa geçti, öyle mi yangın büyüdü diye düşünüyoruz. Normalde yangının kuzeye doğru gitmesi gerekiyordu. Karşı tepeyle burasının aynı anda yanmaya başlaması düşündürücü. İnşallah çok fazla etrafa yayılmadan söndürülür."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Aksu orman yangını

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