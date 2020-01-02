Antalya'da iki garip yer! 'Acil toplanma alanı' yazıyor ama...

Her depremden sonra hatırlanan 'afet ve acil durum toplanma alanı'na yönelik Antalya'daki iki örnek, dikkati çekiyor. Her gün yüzlerce hastanın kullandığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ndeki acil toplanma yeri, etrafı demir bariyerle çevrili bir ağacın etrafı olarak gösterildi. Ortasında bir ağacın da yer aldığı toplanma yeri, yaklaşık 8 metrekareden oluşuyor. Dikkati çeken ikinci toplanma alanı ise Cengiz Toytunç Caddesi üzerindeki Antalya Kültür Sanat (AKS) Merkezi ile yanında yükselen iş merkezi arasında kalan yaklaşık 15 metrekarelik alan.

ANTALYA'DA 967 TOPLANMA ALANI VAR

Belediyelerin toplanma alanı olarak gösterdiği, afet ve acil durum müdürlüklerinin onay verdiği alanları değerlendiren İMO Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, bu alanların herhangi bir afet sonrasında insanların kendilerini güvende hissedebileceği, yakınları ile haberleşebileceği, yakın çevresindeki insanlarla buluşabileceği ve her türlü yaşamsal ihtiyacını giderebileceği alanlar olması gerektiğini söyledi. Su, tuvalet ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecek alanların toplanma alanı olarak seçilmesi gerektiğini savunan Balcı, "Antalya'da 19 ilçede 967 acil toplanma alanı belirlenmiş. Ama önemli olan sayı değil, kişi başına düşen metrekaredir. 4 ya da 5 ilçemizde kişi başına metrekare sayısı yeterli değil. Kişi başına en az 2 metrekare düşmesi gerekmektedir" dedi.