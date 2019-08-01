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Antalya'da iki kedinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

Antalya Kepez'de iki sokak kedisinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü öne sürüldü.

Antalya'da iki kedinin üzerine kaynar su dökülerek öldürüldüğü iddia edildi

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde vücudunda yanıklar bulunan iki sokak kedisinin öldüğünü görenler, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kedilerin üzerini poşetle kapatarak Kepez Belediyesi veterinerlerinden yardım istedi.

VETERİNER İNCELEME YAPTI

Veterinerlerin yaptığı ilk incelemede, kedilerin kaynar su dökülerek öldürülmüş olabileceği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kedilerin öldürülmesi nedeniyle dört mahalle sakininin şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

Öldürülen kediler ise veterinerler tarafından bir poşete konularak incelenmek üzere götürüldü.

'BİR YILDIR KEDİLER BURADA ÖLDÜRÜLÜYOR'

Mahalle sakinlerinden Pınar Kara, kedileri görünce çok üzüldüğünü söyledi. Kedilerin kimseye zararı olmadığını, mahalle olarak düzenli beslediklerini aktaran Kara, "Bunu yapanların bir an önce bulunmasını istiyoruz. Bir yıldır kediler burada öldürülüyor." dedi.

'YAPANLARIN CEZASINI ÇEKMESİNİ İSTİYORUZ'

Asiye Sarıca ise kedilerin ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Son 1 ayda 5-6 kedi öldürüldü. Ya zehirlenerek ya taş atılarak ya da kaynar su dökülerek öldürüldü. Bunları yapanların cezasını çekmesini istiyoruz." diye konuştu.

Asım Alparslan, kedileri öldüren kişi ya da kişilerin cezasını çekeceğine inandığını vurguladı.

Kaynak: AA


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