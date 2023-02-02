Antalya'da ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi, dışarı çıkmak için muhtardan "seçim sandığı" istedi! 'Ben psikopat değilim'

İlginç olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde yaşandı. Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 42 yaşındaki H.K., annesi ve ablasıyla birlikte yaşadığı evde odaya kendisini kilitledi. H.K.’nin eve zarar vereceği konusunda tedirginlik yaşayan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odasından çıkmayıp kapının önüne eşyaları yığan H.K., eve gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına aldırış etmedi. H.K., odanın kapısı ile penceresinden seslenen ekiplere karşılık vermeyip eylemini sürdürmeye devam etti.

"SEÇİMDE SANDIĞI GETİR, ÖYLE ÇIKARIM"

Aile yakınlarından bir kişinin H.K.'yi mahalle muhtarının ikna edebileceğini söylemesi üzerine adrese Teomanpaşa Mahalle Muhtarı Hüseyin Demir (63) çağrıldı. Eve gelen Muhtar Demir, kapıdan konuştuğu H.K.’yi ikna etmeye çalıştı, karşılık olarak "Seçimde oy için sandığı getir, öyle çıkarım" yanıtını aldı.

2 SAAT SONRA KAPI KIRILARAK DIŞARI ÇIKARTILDI

2 saat boyunca ikna edilemeyen H.K., itfaiye ekiplerinin kapıyı demir levyeyle açmasının ardından polis ekiplerince odadan çıkartıldı. Bir süredir ilaçlarını kullanmadığı öğrenilen H.K., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

'BEN PSİKOPAT DEĞİLİM'

Polis tarafından evden çıkartılıp, sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edilen H.K., polise "Ben psikopat değilim" diyerek kendini savundu.

H.K., polis nezaretinde hastaneye götürülürken, ailesi ise görüntü çeken gazetecilere tepki gösterdi.

İHA-DHA

