HABER

Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 12:56 | Son Güncelleme

Antalya'da lüks otellere komşu olan çardak ve obalarda ücretsiz tatil sezonu bu yıl da açıldı.

Çardaklarını kuran vatandaşlar, otomobil akülerinden aldıkları elektrikle ihtiyaçlarını karşılıyor.

Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçiriyor

Antalya'da çoğunlukla 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgenin hemen yanında yer alan Kumköy Mahallesi'nde denize sıfır oba ve çardaklar bu yıl da kuruldu.
Aksu ve Serik ilçelerinden gelen onlarca kişi, her yıl olduğu gibi sahil bandına kendilerinin yaptığı derme çatma çardaklarda yaz mevsimini geçiriyor.
Bazı çardaklarda uydu anteninden güneş enerji paneline teknolojinin her imkanının bulunduğu dikkati çekerken bazılarında ise zorunlu ihtiyaçlar dışında hiçbir şey olmadığı görüldü.
Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar günün 24 saatini burada geçirirken, işi olanlar gündüz saatlerinde ayrılıp akşam yeniden çardaklarına dönüyor. 500'ün üzerinde ailenin yaşadığı tahmin edilen sahilde vatandaşlar, elektrik ihtiyaçlarını araçlarının aküsünden karşılıyor.
Uzun yıllardır yazları tatil için çardakları tercih ettiğini belirten Fatih Çan, en büyük sıkıntılarının su ve tuvalet olduğunu söyledi. Genelde yakın çevredeki ilçelerden vatandaşların geldiğini belirten Çan, ücretsiz tatil yaptıklarını ifade etti
Ankara'da öğretmenlik yapan ve tatil için ailesinin yanına gelen Emine Küçükkurt, her yaz çardakta tatil yaparak huzur bulduğunu söyledi.
Çardakta internet ve teknolojiden uzak kaldıklarını ve dinlendiklerini anlatan Küçükkurt, “Burada huzur var. Çocuklarım sanal dünyadan uzak, doğayla bütünleşiyor. Otellerden güzel burası. Çocuklarım doğayla, yıldızla burada tanışıyor. Betondan uzaktalar. Elektrik olmasa da olur" dedi.
Nadir Küçükkurt ise içme sularının zaman zaman sıkıntı yaşattığını, ona rağmen buradaki tatilin vazgeçilmez olduğunu söyledi. Çöplerinin zamanında toplandığını ifade eden Küçükkurt, otomobilin aküsünden aldıkları elektrikle sadece cep telefonlarını şarj ettiklerini söyledi.
ÇANAK ANTENLİ TELEVİZYON Çardak yerine traktör römorkunu dizayn eden Mevlüt Göksu ise römorkun yanına hem otomobilini hem sandalını yerleştirdi.
Otomobilin aküsünden aldığı elektrikle televizyonu çalıştıran Göksu, eşi Nesrin Göksu ile gün içinde ocakta pişirdikleri Türk kahvesini de içmeden yapamıyor.
Sabahları erken uyanıp denize açılarak balık tuttuğunu ifade eden Göksu, gün boyu dinlenip komşularla sohbet ettiğini söyledi. Nesrin Göksu ise denizi sevmediğini, eşi istediği için her yıl geldiklerini söyledi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya Çardak Oba

En Çok Okunan Haberler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

İBB'de bir istifa daha!

İBB'de bir istifa daha!

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Trump'tan flaş Çin açıklaması: Tarihi olur

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G-20 zirvesi sonrası açıklama

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

Fenerbahçe transferi resmen açıkladı

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

G-20'de kritik Erdoğan-Trump görüşmesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.