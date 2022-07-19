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Antalya'da ilginç olay! Kaza yapmasına neden olan otomobilin sürücüsüyle helalleşti, tek başına ambulans bekledi

19.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan trafik kazasında motosiklet sürücüsü, karşıdan gelen otomobilin sinyal vermeden döndüğünü görünce frene bastı. Ani fren sonrası kaza yapan ve yaralanan motosiklet sürücü, otomobilin şoförüyle helalleştikten sonra tek başına ambulans bekledi.

Antalya'da ilginç olay! Kaza yapmasına neden olan otomobilin sürücüsüyle helalleşti, tek başına ambulans bekledi

Manavgat'a bağlı Eski Hisar Mahallesi 9522 sokak Hisar Mezarlığı arkasında meydana gelen kazada, Herdford Caddesi istikametine seyir halindeki Ceyhun Karadağ’ın kullandığı motosiklet 9529 sokak kavşağına geldiğinde, karşısından gelen otomobil sinyal vermeden 9520 sokağa döndü. Bu sırada otomobile çarpmamak için frene basan sürücünün motosikleti devrilerek yolda sürüklenmesine neden oldu.

Kazada, devrilerek yolda sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralanırken, otomobil sürücüsü motosiklet sürücüsüyle görüştükten sonra olay yerinden ayrıldı.

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“KONUŞUP HELALLEŞTİK”

Motosikletini vatandaşların yardımıyla kaldırıma çeken ve kendisi de gölgede ambulans bekleyen motosiklet sürücüsü Ceyhun Karadağ, kavşağa geldiğinde karşıdan gelen otomobilin aniden döndüğünü belirterek, “Ben de otomobile çarpmamak için frene basınca motosikleti kaydırdım ve devrildik. Otomobil sürücüsü bayanla konuşup helalleştik ve bayan gitti. Kimseden şikâyetim yok” dedi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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