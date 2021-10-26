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Antalya'da ilginç olay! Navigasyona uydu, merdivenlerde asılı kaldı

26.10.2021 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da yolu karıştıran kadın sürücü merdivenlerde asılı kaldı. Alkollü olduğu iddia edilen sürücünün navigasyon açarak oraya geldiği öğrenilirken, o anlar kameralara yansıdı

Antalya'da ilginç olay! Navigasyona uydu, merdivenlerde asılı kaldı

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece Muratpaşa ilçesi Karaalioğlu Parkı’nda meydana geldi. Parkın trafiğe kapalı bölümüne otomobiliyle gelen E.T., iddiaya göre, aldığı alkolün de etkisiyle direksiyonu merdivenlere doğru kırdı. Vatandaşların yardım çabasına aldırmayan E.T, yavaş yavaş merdivenlerin bir bölümünden indi. Tamponundan zarar gören otomobil merdivenin ortasında asılı kaldı. Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, E.T’yi otomobilden indirerek ekip aracına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 1,33 promil alkollü olduğu belirlendi.

NAVIGASYONLA GELMİŞ

E.T’nin ifadesinde Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığı ve yol olarak girdiği güzergahın gösterdiğini söylediği öğrenildi. Merdivende asılı kalan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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"BIRAKIN İNSİN, KARIŞMA"

Öte yandan, kadın sürücünün merdivenden inme anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşların sürücüye, “Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah’ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten” dediği duyuldu.

E.T’nin ise aracından inerek, “Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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