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Antalya'da intihar için çatıya çıkan şahıs alkolün etkisiyle sızdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:59 | Son Güncelleme

Antalya'da kız arkadaşı ile tartıştıktan sonra iddiaya göre alkol alıp 4 katlı apartmanın çatısına çıkan B.K. (26), polis tarafından ikna etmeye çalışılırken aşırı içki nedeniyle sızıp kaldı.

Antalya'da intihar için çatıya çıkan şahıs alkolün etkisiyle sızdı

Olay saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 538 Sokak üzerindeki 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi.

İddiaya göre, ikinci katta oturan sevgilisinin evine gelen B.K., kız arkadaşını başka bir erkekle görünce sinir krizi geçirdi. Kendisine zarar veren B.K., daha sonra apartmanın çatı katına çıkarak alkol almaya başladı.

Bir arkadaşının gelerek çatıdan indirmeye çalıştığı B.K., intihar edeceğini söyledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis geldi. Polisin yanına gelmesine müsaade etmeyen B.K., arkadaşı ile sohbet etmeye başladı.

B.K., bir ara arkadaşının elini öptü. Müzakereci polisin gelmesi üzerine B.K., çatının en uç kısmına kadar giderek uzandı. İki ayağını boşluğa sarkıtan B.K.’nın düşme ihtimaline karşı Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri branda açtı.

Bir süre sonra çatıda sızan B.K.’nın yanına giden arkadaşı, onu güvenli alana çekti. Ardından çağrılan sağlık ekipleri uyuyakalan genci sedyeye alarak ambulansa taşıdı. B.K. hastaneye kaldırıldı. (DHA)

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