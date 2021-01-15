HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Antalya'da iş yerine torpil atan çocuklar büyük korku yaşattı

Antalya'da iş yerine torpil atan çocuklar büyük korku yaşattı

15.01.2021 14:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 3 çocuğun elektronik eşya tamiri yapılan iş yerine attığı torpilin patlaması, iş yeri çalışanlarının korku dolu anlar yaşamasına neden oldu. Çocukların iş yerinin önüne gelmesi, çocuklardan birisinin torpili yaktıktan sonra içeriye atması ve içeride yaşanan panik kameralara yansıdı.

Olay, Manavgat ilçesi Yukarı Pazarcı Mahallesi'nde elektronik eşya tamir ve bakımının yapıldığı iş yerinde meydana geldi.

İş yerinin önünden geçen 3 çocuk, ellerinde ateşledikleri torpil diye tabir edilen patlayıcı maddeyi bir anda iş yerinin içine atarak kaçmaya başladı. İçeri açılan maddenin ne olduğunu anlamaya çalışan esnaf, yaşanan patlamayla neye uğradığını şaşırdı. Büyük korkunun yaşandığı olayda, şoku üzerinden atan esnaf hemen iş yerinin önüne çıktı ancak kimseyi göremedi. Güvenlik kameralarını inceleyen iş yeri sahibi, durumu ancak o zaman anlayabildi.

İş yerinde teknik servis bölümünde personelin çalıştığını, kendisinin de telefon görüşmesi yaptığını belirten Murat Topal, “Bir anda patlama oldu ve ortalığı duman kapladı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Panik halinde kendimizi dışarı attık. Dışarıya çıktığımızda Manavgat Belediyesi istikametine koşarak uzaklaşan çocuklar gördük” dedi.

Hemen güvenlik kamerasını açarak görüntüleri izlediğini belirten Topal, “Görüntülerde 3 çocuğun iş yerimizin önüne geldiğinde durduğunu, 2 çocuk biraz uzaklaşırken çocuklardan bir tanesinin elindeki torpili yakıp iş yerinden içeriye attığı görülüyor” dedi.

Torpilin patladıktan sonra iş yerinin tavanına ve kolona çarptığını belirten Topal, kartonpiyere değmesi durumunda iş yerinde yangın çıkabileceğini, büyük bir tehlike atlattıklarını söyledi.

TEHLİKELİ OYUN KAMERADA

Yaşanan olay iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen çocukların iş yerinin önüne geldiklerinde durdukları, 2 çocuğun biraz ileriye doğru yürürken çocuklardan birinin elindeki torpili çakmak ile yaktıktan sonra iş yerinin içine atarak kaçtığı görülüyor. İş yeri içerisindeki kamerada ise patlama anı ve içerideki çalışanların panik halinde dışarıya koştukları görülüyor.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı'nın son hali olay oldu
67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı
İslamın şartları nelerdir?İslamın şartları nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Koca'nın aşı davetine yanıt

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

WhatsApp'tan yeni açıklama

WhatsApp'tan yeni açıklama

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Erdoğan'a aşı yapan doktorun kim olduğu ortaya çıktı

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Yıldız futbolcunun 4 milyonluk arabası pert oldu

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

Bir anda yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Salça kazanı yüzünden oğlunu öldüren baba kendini böyle savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den ikinci tarihi başarı!

Diğer Haberler

İsrail'de 67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı

67 yaşındaki kadına yanlışlıkla 5 doz Covid-19 aşısı yapıldı

Samsun'da yürekleri ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten hediye çıktı

Yürek ısıtan olay! Çöp diye aldıkları poşetten çıkanlar şaşırttı

Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Kuzgunlardan biri kayboldu! Felakete işaret mi?

Beyoğlu'nda kamyon binaya çarptı, anne ve bebeği büyük korku yaşadı

Bebeğiyle birlikte dehşeti yaşadı

Hindistan’da 20 aylık bebeğin organları 5 kişiye hayat verdi

Hindistan’da 20 aylık bebeğin organları 5 kişiye hayat verdi

Zonguldak'ta otomobiliyle trafikte kalan sürücünün yardımına polisler yetişti

Görüntüler hızla yayıldı! İmdadına polisler yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.