Antalya'da itfaiyecilere yiyecek götüren kişiler alevlerin içinde kaldı: Cehennemi yaşadık

Restoran sahibi Murat Aktan ve arkadaşları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınla mücadele eden itfaiyecilere Perşembe akşamı sıcak yemek götürmek için yola çıktıklarında kendilerini bekleyen felaketten habersizdiler.

İtfaiye ekiplerine yiyecek dağıttıktan sonra geri dönen, ancak arabalarının önündeki yolun, yanan ağaçlardan ve çalılıklardan kaynaklanan alev tabakaları tarafından kapatıldığını gören kişiler orman yangınından kıl payı kurtukları anları gözler önüne serdi.

''CEHENNEMİ YAŞADIK''

Neredeyse alevler içinde kalan ve ölümle burun buruna kalan dört arkadaş arabalarıyla geri geri giderek güvenli bir yere gitmeyi başardılar ancak Aktan yaşadıkları dehşet anını Reuters'a 'Cehennemi yaşadık' şeklinde açıklayarak nasıl bir kabusun içinden çıktıklarını anlattı.



