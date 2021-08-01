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Antalya'da itfaiyecilere yiyecek götüren kişiler alevlerin içinde kaldı: Cehennemi yaşadık

01.08.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akdeniz'in Manavgat ilçesinde 29 Temmuz Perşembe akşamı yangınla mücadele eden itfaiyecilere sıcak yemek götürmek için yola çıkan restoran sahibi Murat Aktan ve arkadaşlarının alevlere karşı mücadelesi Reuters haber ajansı tarafından duyuruldu. Araba içinde neredeyse alevlerin içinde kaldığı görülen kişilerden Aktan, yaşadıkları felaketi "Cehennemi yaşadık" diye anlattı.

Antalya'da itfaiyecilere yiyecek götüren kişiler alevlerin içinde kaldı: Cehennemi yaşadık

Restoran sahibi Murat Aktan ve arkadaşları, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangınla mücadele eden itfaiyecilere Perşembe akşamı sıcak yemek götürmek için yola çıktıklarında kendilerini bekleyen felaketten habersizdiler.

İtfaiye ekiplerine yiyecek dağıttıktan sonra geri dönen, ancak arabalarının önündeki yolun, yanan ağaçlardan ve çalılıklardan kaynaklanan alev tabakaları tarafından kapatıldığını gören kişiler orman yangınından kıl payı kurtukları anları gözler önüne serdi.

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''CEHENNEMİ YAŞADIK''

Neredeyse alevler içinde kalan ve ölümle burun buruna kalan dört arkadaş arabalarıyla geri geri giderek güvenli bir yere gitmeyi başardılar ancak Aktan yaşadıkları dehşet anını Reuters'a 'Cehennemi yaşadık' şeklinde açıklayarak nasıl bir kabusun içinden çıktıklarını anlattı.

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Birçok ilde orman yangını! Manavgat'tan korku dolu görüntülerBirçok ilde orman yangını! Manavgat'tan korku dolu görüntüler


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Anahtar Kelimeler:
antalya Manavgat
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dikkatimi çekti tamam thk yı engellediler ama ordumuz mehmetçigimiz nerede..sadece azeri askerleri görduk..

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