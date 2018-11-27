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Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 15:18 | Son Güncelleme

Antalya'nın Aksu ilçesinde hakkında arama kararı bulunan Abdullah Özer, kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı. 2 uzman çavuş yaralanırken, vurulan Özer ise yaşamını yitirdi.

Antalya'da jandarmaya ateş açıldı: 2 asker yaralı

Olay, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesinde meydana geldi. İlçede daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

JANDARMAYA ATEŞ AÇTI

Jandarmayı fark eden şüpheli, ormanlık alana kaçtı. Abdullah Özer, kendisini takip eden jandarmaya ateş açtı.

İKİ UZMAN ÇAVUŞ YARALANDI

Mermilerin isabet ettiği uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı.

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VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldü.

Yaralı askerler Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı'na ait helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirildi. Askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı.

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Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Antalya Jandarma asker

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
allah askerimizi polisimizi kör kursunlardan korkusun keske ilk anda vursalardi ama bizim askerimiz polismiz vijdanli amerikan polisi olsa hic dusunmez vururdu sormadan bazen bizimkilerde oyle yapsa diyorum ama temiz insalarimiz var
Kim bilir ne derdi vardi bu arada askerlerimize gecmis olsun
böyle işe ben, Allah şifa versin.
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