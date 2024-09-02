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  4. Antalya'da kaçak Rus okullarında ders zili çaldı! Personel açıkladı...Gece yarısı partileri....

Antalya'da kaçak Rus okullarında ders zili çaldı! Personel açıkladı...Gece yarısı partileri....

02.09.2024 16:40
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Antalya'da kaçak olarak faaliyete geçen Rus okulları, Rusya'daki eğitim takvimine ve müfredata uyarak bugün Türkiye'de kaçak ders başı yaptı. 'Oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak kreş eğitim veren okulların ayrıca gece partiler düzenlediği öğrenildi.

Turizmde olduğu gibi yerleşik yaşamda da Ruslar başta olmak üzere Sovyetler Birliği'nden dağılan ülkelerin vatandaşları olarak bilinen BDT ülkeleri vatandaşlarının en çok tercih ettiği il Antalya oldu. Antalya Valiliği'nin Ağustos ayı verilerine göre, Antalya'daki 128 bin 103 yerleşik yabancıdan 32 bin 450'si Rusya Federasyonu, 20 bin 73'ü Kazakistan, 15 bin 272'si Ukrayna, 10 bin 754'ü Kırgızistan olmak üzere çoğunluğunu BDT ülkeleri vatandaşları oluşturuyor.

ANTLAYA’DA KAÇAK RUS OKULLARINDA DERS BAŞLADI

Antalya'da, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli faaliyet gösteren Konyaaltı, Muratpaşa ve Alanya ilçelerinde uluslararası nitelikte 3 Rus okulu bulunuyor. BDT ülkelerinden Antalya'da yerleşik yaşam süren vatandaşların çocukları da bu okullarda veya Türk okullarında eğitim öğretim görebiliyor. Özellikle 2022 yılı Şubat ayındaki Rusya - Ukrayna savaşı sonrası yoğun göçle bu iki ülke vatandaşlarının Antalya'da birçok sektörde ortaya çıkan kayıt dışı faaliyetleri, eğitim sektöründe de kendini gösterdi.

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'OYUN EVİ' ADI ALTINDAKİ RUHSATLA KAÇAK OKUL FAALİYETİ

Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan inceleme neticesinde ilk aşamada ortaya çıkan iki kaçak Rus okuluna yönelik verilen kapatma kararı sonrası 1'i kapatılırken, diğeri mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldı. Konyaaltı Belediyesi'nden alınan 'oyun evi' adı altındaki ruhsatla kaçak okul faaliyeti yaptığı tespit edilen ve yürütmeyi durdurma kararı alan Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin hukuki ve idari süreçleri sürerken, söz konusu kaçak okulun 2 Eylül Pazartesi günü tıpkı Rusya'daki gibi ders başı yaptığına dair görüntülere ulaşıldı.

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TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE GÖRE DERS BAŞI YAPTI

Rusya'da her yıl okulların 1 Eylül'de açıldığını, bu sene pazar gününe denk gelmesi nedeniyle 2 Eylül Pazartesi günü yeni eğitim öğretim döneminin başladığını belirten Antalya Özel Okullar Platformu sözcüsü ve ATSO meclis üyesi Kenan Çelik, Konyaaltı'nda Covorking Kids Katyusha Çocuk Oyun ve Aktivite Geliştirme Merkezi'nin tıpkı bir okul gibi bu sabah itibarıyla kaçak olarak ders başı yaptığını ifade etti. Velilerin tıpkı normal okula götürür gibi merkeze çocuklarını bıraktıklarını, bunun görüntülendiğini söyleyen Çelik, Antalya'daki kaçak okul faaliyetinin tüm sektöre büyük zarar verdiğini, bir an önce bu kaçak okulların kapatılması gerektiği çağrısında bulundu.

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KAÇAK OKULLARIN PERSONELİ: ‘OKULUN KAPANMASINI İSTİYORUZ’

Çok sayıdaki kaçak okul, anaokulu ve kreşe yönelik ihbar aldıklarından belirten Kenan Çelik, bu ihbarların tamamını il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderdiklerini söyledi. Çelik, anaokulu ve kreş olarak faaliyet gösteren kaçak Rus okullarından birinden gelen ihbarı da şöyle paylaştı:

"Merhabalar Kenan bey, sizi röportajlarda gördüm, okulları şikayet etmişsiniz. Rus okulları hakkında size yardımcı olmak istiyorum, iletişime geçebilirim. Bende videolar, fotoğraflar var. Dersler veriliyor Türkçe, Rusça. Okulda günde 3 sefer yemek veriliyor. Öğle saatlerinde 2-3 yaş ve 4-5 yaş çocuklar uyku saatine gidiyor ve hafta sonları parti veriliyor, gece partisi. Çocuklar okulda kalıyor, resmi tatiller verilmiyor, zamanında maaş vermiyor. Okulun kapanmasını istiyoruz."

YASA DIŞI GECE PARTİSİ BİLE VERİLİYOR

Bu kaçak okullarda çocukların akşam geç saatlere kadar kalabildiğini belirten Kenan Çelik, gece partileri bile verilebildiğini söyledi. Çelik, gece partilerine ilişkin kendilerine iletilen bu yasa dışı durumla ilgili görüntüleri de bu yönde devam ettirilen soruşturmalar kapsamında Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ilettiklerini ifade etti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Ukrayna okul kaçak rus
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