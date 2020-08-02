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  4. Antalya'da kaçırılan genç kızın babası konuştu!

Antalya'da kaçırılan genç kızın babası konuştu!

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2020 23:09 | Son Güncelleme

Antalya'da kaçırıldığı öne sürülen genç kızın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Antalya'da kaçırılan genç kızın babası konuştu!

Kaçırıldığı öne sürülen Emine Ebru Arıcan'ın babası Mehmet Arıcan, gazetecilere, yaz mevsiminde hayvanları otlatmak için yaylaya çıkardıklarını ve kızının bazı kişiler tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Şüphelendiği bazı kişiler olduğunu anlatan Arıcan, "Acaba ölüsüne dirisine rastlar mıyız diye dağda kızımızı aradık. Karakola gittik ama bir sonuç alamadık. Çaresizim ve kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum." dedi.

Manavgat ilçesinde 30 Temmuz'da Emine Ebru Arıcan (22), komşusunun kızı E.C. (16) ile Başlar Yaylası Körkuyu mevkisinde oğlak otlatmaya gitmiş, bir süre sonra E.C, kimliği belirsiz 3 kişinin, Arıcan'ı kaçırdığını bildirmişti. İhbar üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, genç kızın bulunması için çalışma başlatmıştı.

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